Notizie There Fiorentina

Verso l'Atalanta: Thereau può riprendersi la maglia da titolare nel terzetto offensivo ai danni di Gil Dias
14 febbraio 2018 10:58
Incredibile Cyril Thereau: recupero lampo, convocato per il Verona. In tre però vogliono il suo posto...
26 gennaio 2018 11:15
Thereau prova a stringere i denti: vuole esserci già contro il Verona, ma resta a mezzo servizio
24 gennaio 2018 10:54
Thereau a secco e Cholito con il mal di trasferta: attacco viola, è l'ora di fare la guerra
18 gennaio 2018 11:09
Thereau, che fine hai fatto? Mai così a secco di gol dal 2011: età e infortunio pesano...
03 gennaio 2018 10:49
Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''
29 settembre 2017 17:46
ACF: domani alle 11,30 allo stadio la presentazione di Cyril Thereau
03 settembre 2017 15:51
Archivio