Notizie There Fiorentina

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Verso l'Atalanta: Thereau può riprendersi la maglia da titolare nel terzetto offensivo ai danni di Gil Dias

14 febbraio 2018 10:58

Incredibile Cyril Thereau: recupero lampo, convocato per il Verona. In tre però vogliono il suo posto...

26 gennaio 2018 11:15

Thereau prova a stringere i denti: vuole esserci già contro il Verona, ma resta a mezzo servizio

24 gennaio 2018 10:54

Thereau a secco e Cholito con il mal di trasferta: attacco viola, è l'ora di fare la guerra

18 gennaio 2018 11:09

Thereau, che fine hai fatto? Mai così a secco di gol dal 2011: età e infortunio pesano...

03 gennaio 2018 10:49

Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''

29 settembre 2017 17:46

ACF: domani alle 11,30 allo stadio la presentazione di Cyril Thereau

03 settembre 2017 15:51

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