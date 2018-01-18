Thereau a secco e Cholito con il mal di trasferta: attacco viola, è l'ora di fare la guerra
Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma oggi anche sulle prestazioni di Cyril Thereau e Giovanni Simeone. Il francese, dopo un inizio col botto, sta facendo fatica e non trova la rete dall'ultimo...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 11:09
Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma oggi anche sulle prestazioni di Cyril Thereau e Giovanni Simeone. Il francese, dopo un inizio col botto, sta facendo fatica e non trova la rete dall'ultimo gol segnato su rigore al Benevento quasi tre mesi fa in trasferta. Trasferta dove anche il Cholito fa fatica: l'ultimo gol fuori casa risale alla partita con il Verona. In più Simeone alla Sampdoria non ha mai segnato. E' ora di tornare a fare la guerra per l'attacco viola.