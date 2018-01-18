Thereau a secco e Cholito con il mal di trasferta: attacco viola, è l'ora di fare la guerra

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma oggi anche sulle prestazioni di Cyril Thereau e Giovanni Simeone. Il francese, dopo un inizio col botto, sta facendo fatica e non trova la rete dall'ultimo...

A cura di Redazione Labaroviola 18 gennaio 2018 11:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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