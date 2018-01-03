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Thereau, che fine hai fatto? Mai così a secco di gol dal 2011: età e infortunio pesano...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport si sofferma anche sul momento di flessione vissuto da Cyril Thereau, che dopo un inizio di stagione scoppiettante si è come arenato. Il francese dopo i 7...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 10:49
Thereau, che fine hai fatto? Mai così a secco di gol dal 2011: età e infortunio pesano... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport si sofferma anche sul momento di flessione vissuto da Cyril Thereau, che dopo un inizio di stagione scoppiettante si è come arenato. Il francese dopo i 7 gol realizzati si è fermato al 22 ottobre, quando segnò nello 0-3 a Benevento. Poi, complice anche l'infortunio muscolare occorso contro il Torino, Thereau si è fermato e sta faticando a ritrovare la forma migliore. Era dai tempi del Chievo (stagione 2011-12) che Thereau non aveva una striscia senza gol così lunga. Quella volta furono tre mesi, al momento siamo a 75 giorni.

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