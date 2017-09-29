Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''
Luca Nember, ex ds del Chievo Verona, ha parlato a Lady Radio in vista della sfida tra Fiorentina e Chievo: "Il miglior acquisto per la viola? A parte i giovani, dico Thereau. Ha un valore tecnico-tat...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 17:46
Luca Nember, ex ds del Chievo Verona, ha parlato a Lady Radio in vista della sfida tra Fiorentina e Chievo: "Il miglior acquisto per la viola? A parte i giovani, dico Thereau. Ha un valore tecnico-tattico che può permettere alla squadra di crescere molto. Babacar? Lo seguivo e lo volevo portare a Verona. Lo prenderei anche oggi, ha caratteristiche importanti".