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Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''

Luca Nember, ex ds del Chievo Verona, ha parlato a Lady Radio in vista della sfida tra Fiorentina e Chievo: "Il miglior acquisto per la viola? A parte i giovani, dico Thereau. Ha un valore tecnico-tat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 17:46
Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Luca Nember, ex ds del Chievo Verona, ha parlato a Lady Radio in vista della sfida tra Fiorentina e Chievo: "Il miglior acquisto per la viola? A parte i giovani, dico Thereau. Ha un valore tecnico-tattico che può permettere alla squadra di crescere molto. Babacar? Lo seguivo e lo volevo portare a Verona. Lo prenderei anche oggi, ha caratteristiche importanti".

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