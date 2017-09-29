Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''

Luca Nember, ex ds del Chievo Verona, ha parlato a Lady Radio in vista della sfida tra Fiorentina e Chievo: "Il miglior acquisto per la viola? A parte i giovani, dico Thereau. Ha un valore tecnico-tat...

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2017 17:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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