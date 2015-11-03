Labaro Viola

Notizie Baba Fiorentina

AS, la Fiorentina segue Baba del Chelsea. Il suo contratto scade nel 2020. Su di lui anche Inter ed Ajax

14 agosto 2019 00:29

Il Corriere Fiorentino titola: Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)

01 febbraio 2018 12:24

"Baba non Quaglia": contro la Samp l'attacco non punge e la viola si arrende subito

22 gennaio 2018 09:53

"Baba Natale" e quel regalo sotto l'albero viola: il senegalese porta slitta e pacchi

23 dicembre 2017 15:51

Valcareggi: "Ieri passo avanti. Baba riserva? E' colpa sua. Giaccherini lo porto via da Napoli"

23 dicembre 2017 15:07

Cagliari-Fiorentina 0-1, la viola domina in Sardegna e vince con l'ennesimo Baba-goal

22 dicembre 2017 22:28

Ferrara scrive: "Veretout da applausi, Baba anche e il Var decide (parecchio)"

14 dicembre 2017 12:39

Ex ds Chievo: ''Il miglior acquisto per i viola è Thereau. Volevamo Babacar perché...''

29 settembre 2017 17:46

Valcareggi: ''Baba? Sorride sempre, dovrebbe arrabbiarsi di più. Raiola lo sproni''

28 settembre 2017 16:48

Graziani: ''Simeone non è una prima punta, deve giocare con Baba''

27 settembre 2017 16:27

Repubblica: la squadra non gira, Pioli ha dubbi. Corsia sinistra da brividi e Baba non c'è con la testa...

14 agosto 2017 11:03

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