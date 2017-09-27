Graziani: ''Simeone non è una prima punta, deve giocare con Baba''

A Radio Bruno Toscana è intervenuto Ciccio Graziani, per parlare di Fiorentina: "Simeone non è una prima punta - ha detto - per questo fa fatica. Deve giocare a fianco di Babacar, che però nel frattem...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2017 16:27

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