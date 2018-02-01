Il Corriere Fiorentino titola: Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)

"Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in relazione all'operazione che ha animato le ultime ore del mercato di gennaio. Babacar, dopo 10 a...

"Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in relazione all'operazione che ha animato le ultime ore del mercato di gennaio. Babacar, dopo 10 anni, lascia la Fiorentina e si trasferisce al Sassuolo, portando nelle casse viola una cifra che oscilla attorno ai 10 milioni di euro più eventuali bonus. I viola, per contro, sistemano il reparto offensivo con l'acquisto di Falcinelli, che arriva a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto.