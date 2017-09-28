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Valcareggi: ''Baba? Sorride sempre, dovrebbe arrabbiarsi di più. Raiola lo sproni''

Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Bruno per parlare anche di Khouma El Babacar: "Sorride sempre, mentre dovrebbe arrabbiarsi di più. Non riesce mai a farsi trovare pronto quando se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 16:48
Valcareggi: ''Baba? Sorride sempre, dovrebbe arrabbiarsi di più. Raiola lo sproni'' -
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Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Bruno per parlare anche di Khouma El Babacar: "Sorride sempre, mentre dovrebbe arrabbiarsi di più. Non riesce mai a farsi trovare pronto quando serve. Penso che servirebbe qualcuno che lo sproni: potrebbe farlo Raiola".

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