Valcareggi: ''Baba? Sorride sempre, dovrebbe arrabbiarsi di più. Raiola lo sproni''
Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Bruno per parlare anche di Khouma El Babacar: "Sorride sempre, mentre dovrebbe arrabbiarsi di più. Non riesce mai a farsi trovare pronto quando se...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 16:48
Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Bruno per parlare anche di Khouma El Babacar: "Sorride sempre, mentre dovrebbe arrabbiarsi di più. Non riesce mai a farsi trovare pronto quando serve. Penso che servirebbe qualcuno che lo sproni: potrebbe farlo Raiola".