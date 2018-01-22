"Baba non Quaglia": contro la Samp l'attacco non punge e la viola si arrende subito
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola apre la prima pagina titolando: “Baba non Quaglia”. La Fiorentina cade per 3-1 contro la Sampdoria nonostante Pioli faccia scendere in campo dal primo minuto la...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:53
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola apre la prima pagina titolando: “Baba non Quaglia”. La Fiorentina cade per 3-1 contro la Sampdoria nonostante Pioli faccia scendere in campo dal primo minuto la coppia Babacar-Simeone che non pungono e la squadra si arrende subito. Il mister a fine gara riconosce la sconfitta: “Abbiamo meritato di perdere”.