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"Baba non Quaglia": contro la Samp l'attacco non punge e la viola si arrende subito

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola apre la prima pagina titolando: “Baba non Quaglia”. La Fiorentina cade per 3-1 contro la Sampdoria nonostante Pioli faccia scendere in campo dal primo minuto la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:53
"Baba non Quaglia": contro la Samp l'attacco non punge e la viola si arrende subito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola apre la prima pagina titolando: “Baba non Quaglia”. La Fiorentina cade per 3-1 contro la Sampdoria nonostante Pioli faccia scendere in campo dal primo minuto la coppia Babacar-Simeone che non pungono e la squadra si arrende subito. Il mister a fine gara riconosce la sconfitta: “Abbiamo meritato di perdere”.

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