"Baba Natale" e quel regalo sotto l'albero viola: il senegalese porta slitta e pacchi
La Fiorentina esulta sul suo profilo Facebook ufficiale, dopo la vittoria di ieri sera in Sardegna, contro il Cagliari. "Baba Natale porta i tre punti sotto l'albero viola, dopo una prestazione maiusc...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 15:51
La Fiorentina esulta sul suo profilo Facebook ufficiale, dopo la vittoria di ieri sera in Sardegna, contro il Cagliari. "Baba Natale porta i tre punti sotto l'albero viola, dopo una prestazione maiuscola di squadra", si legge. Tre punti fondamentali per occupare la settima piazza momentanea e rilanciare le proprie ambizioni, dopo una gara - quella contro la squadra di Lopez - dominata in lungo e in largo.