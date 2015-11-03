Notizie Natale Fiorentina

Passione, sacrificio, emozioni condivise: Buon Natale a chi ama la Fiorentina senza condizioni
25 dicembre 2025 00:00
"Anche a Natale una sola Passione, un caloroso augurio ai nostri appassionati lettori"
25 dicembre 2024 00:32
Gazzetta, i panettoni di A: "Italiano, Natale per la Fiorentina sulla soglia Champions. Firenze gongola"
24 dicembre 2023 08:22
Labaro Viola augura a tutti i lettori un grande Natale, che i vostri sogni si possano realizzare
24 dicembre 2021 23:44
I giocatori della Fiorentina potranno andare ovunque durante le vacanze, no limitazioni Covid
21 dicembre 2021 19:11
VIDEO, Prete esulta sull'altare per la Fiorentina: "I Re Magi si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres"
25 dicembre 2020 16:43
La redazione di Labaro Viola augura a tutti i lettori un Natale felice e sereno, con il cuore
24 dicembre 2020 22:05
La redazione di Labaroviola augura a tutti i tifosi un sereno Natale. La nostra informazione non si ferma
25 dicembre 2019 01:16
A Natale si deciderà il futuro di Chiesa, si verificherà se esistono le condizioni per prolungare
24 novembre 2019 11:10
Bello il “Boxing Day”? È già addio. La Serie A lo cancella dal calendario...
02 aprile 2019 11:06
Buon Natale a tutti i lettori di Labaroviola.com
25 dicembre 2018 10:42
Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."
03 gennaio 2018 18:57
"Baba Natale" e quel regalo sotto l'albero viola: il senegalese porta slitta e pacchi
23 dicembre 2017 15:51
La Fiorentina in posa natalizia per Save The Children. Maglioni, renne, paraorecchie e calze
15 dicembre 2017 15:19
ADV rompe la tradizione: niente cena di Natale con la Fiorentina. Se il rancore supera l'amore...
05 dicembre 2017 12:21
Da pupillo a seconda scelta: Tello si allena anche a Natale per Sousa
26 dicembre 2016 16:24
Diego Della Valle versione cartoon: gli auguri speciali agli italiani
25 dicembre 2016 17:40
Nardella: "Lo stadio nuovo sarà il regalo di natale ai fiorentini"
01 dicembre 2016 14:50
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