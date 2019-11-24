A Natale si deciderà il futuro di Chiesa, si verificherà se esistono le condizioni per prolungare
La Gazzetta dello Sport all'interno delle sue pagine oggi parla di come alla Fiorentina mancano gli strappi e le invenzioni di Federico Chiesa. Aggiunge inoltre che durante le vacanze di Natale, il di...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 11:10
La Gazzetta dello Sport all'interno delle sue pagine oggi parla di come alla Fiorentina mancano gli strappi e le invenzioni di Federico Chiesa. Aggiunge inoltre che durante le vacanze di Natale, il direttore sportivo viola Daniele Pradè verificherà se esistono o meno le condizioni per allungare il contratto dell'attaccante viola e legarlo a vita al progetto del presidente Commisso.