Notizie Futuro Fiorentina

Nazione: “Vanoli per il futuro della Fiorentina? Niente è ancora scritto. La dirigenza valuta alternative”
27 marzo 2026 09:52
A Natale si deciderà il futuro di Chiesa, si verificherà se esistono le condizioni per prolungare
24 novembre 2019 11:10
Semplici: "Orgoglioso della mia Spal. Io in viola? Prematuro parlarne, ma sarebbe bello. Presenza dei DV fondamentale..."
26 marzo 2018 13:48
Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."
15 marzo 2018 14:19
Collovati: ''Chiesa destinato ad un grande futuro. Accelerazioni disarmanti ed egoismo giusto''
18 settembre 2017 16:19
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