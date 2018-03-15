Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."

L'agente ed intermediario Pietro Chiodi, che cura gli interessi del figlio d'arte Ianis Hagi, ha parlato brevemente delle ragioni che hanno portato il talento classe '98 a tornare in patria dopo l'esp...

L'agente ed intermediario Pietro Chiodi, che cura gli interessi del figlio d'arte Ianis Hagi, ha parlato brevemente delle ragioni che hanno portato il talento classe '98 a tornare in patria dopo l'esperienza in viola. Non è mancata una battuta sul futuro, queste le dichiarazioni: "Il padre Gheorghe, già il giorno dopo averlo preso, aveva sul piatto un'offerta da 2 milioni di euro. Ma decise che suo figlio avrebbe dovuto giocare in Romania per almeno altri sei mesi. Ora stiamo già pensando al suo futuro. Ha offerte da tre paesi: Belgio, Spagna e proprio Italia". La notizia è riportata da DigiSport.