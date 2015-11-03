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Notizie Gheorghe Hagi Fiorentina

Gheorghe Hagi: "Ianis andrà via dal Viitorul, ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio…"

23 aprile 2019 15:11

Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."

15 marzo 2018 14:19

Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

03 gennaio 2018 19:14

Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...

17 dicembre 2017 13:58

Gheorghe Hagi: "Ianis forte ed ambizioso. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, farà bene. Sul Pallone d'Oro..."

21 agosto 2017 19:31

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