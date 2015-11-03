Notizie Gheorghe Hagi Fiorentina

Gheorghe Hagi: "Ianis andrà via dal Viitorul, ci sono offerte da Spagna, Italia, Belgio…"
23 aprile 2019 15:11
Ag. Hagi: "Ianis richiestissimo, abbiamo offerte da Italia, Spagna e Belgio. Era importante fare sei mesi in Romania..."
15 marzo 2018 14:19
Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...
03 gennaio 2018 19:14
Pressing del Galatasaray su Ianis Hagi, il padre Gheorghe spinge per portarlo ad Istanbul. La Fiorentina...
17 dicembre 2017 13:58
Gheorghe Hagi: "Ianis forte ed ambizioso. Alla Fiorentina lo apprezzano molto, farà bene. Sul Pallone d'Oro..."
21 agosto 2017 19:31
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