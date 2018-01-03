Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...
Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Pescara sarebbe la pretendente più papabile per il futuro di Ianis Hagi. Il figlio del grande Gheorghe non trova spazio in maglia Viola, e sembra av...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 19:14
Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Pescara sarebbe la pretendente più papabile per il futuro di Ianis Hagi. Il figlio del grande Gheorghe non trova spazio in maglia Viola, e sembra aver accettato l'idea di scendere nel campionato cadetto per avere maggiori chances. La Fiorentina attende adesso proposte ufficiali, con la Serie B che potrebbe essere la soluzione migliore...