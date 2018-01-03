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Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Pescara sarebbe la pretendente più papabile per il futuro di Ianis Hagi. Il figlio del grande Gheorghe non trova spazio in maglia Viola, e sembra av...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 19:14
Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Pescara sarebbe la pretendente più papabile per il futuro di Ianis Hagi. Il figlio del grande Gheorghe non trova spazio in maglia Viola, e sembra aver accettato l'idea di scendere nel campionato cadetto per avere maggiori chances. La Fiorentina attende adesso proposte ufficiali, con la Serie B che potrebbe essere la soluzione migliore...

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