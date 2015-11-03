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Notizie Prestito Fiorentina

Antonelli, da oggi si entra nel vivo: prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore

22 gennaio 2018 09:43

Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

03 gennaio 2018 19:14

Martin Graiciar ancora a segno con la maglia dello Slovan Liberec, ma i tre punti vanno al Jihlava

04 novembre 2017 19:13

J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."

07 settembre 2017 15:20

Lo Faso, ecco le cifre: 300mila euro per il prestito, più 2,7 milioni per il riscatto. Bonus legati alla nazionale...

31 agosto 2017 16:39

Ufficiale: Jan Mlakar in prestito al Venezia.

07 luglio 2017 17:58

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