Notizie Prestito Fiorentina

Antonelli, da oggi si entra nel vivo: prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore
22 gennaio 2018 09:43
Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...
03 gennaio 2018 19:14
Martin Graiciar ancora a segno con la maglia dello Slovan Liberec, ma i tre punti vanno al Jihlava
04 novembre 2017 19:13
J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."
07 settembre 2017 15:20
Lo Faso, ecco le cifre: 300mila euro per il prestito, più 2,7 milioni per il riscatto. Bonus legati alla nazionale...
31 agosto 2017 16:39
Ufficiale: Jan Mlakar in prestito al Venezia.
07 luglio 2017 17:58
Archivio