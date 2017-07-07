Ufficiale: Jan Mlakar in prestito al Venezia.
Jan Mlakar e la Fiorentina si separano, si tratta però di un arrivederci. L'attaccante sloveno se ne va in prestito al Venezia e approda alla corte di Inzaghi, uno che di attaccanti se ne intende... Q...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 17:58
Jan Mlakar e la Fiorentina si separano, si tratta però di un arrivederci. L'attaccante sloveno se ne va in prestito al Venezia e approda alla corte di Inzaghi, uno che di attaccanti se ne intende... Questo il comunicato ufficiale: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jan Mlakar (Classe ’98) al Venezia Football Club.