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Ufficiale: Jan Mlakar in prestito al Venezia.

Jan Mlakar e la Fiorentina si separano, si tratta però di un arrivederci. L'attaccante sloveno se ne va in prestito al Venezia e approda alla corte di Inzaghi, uno che di attaccanti se ne intende... Q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 17:58
Ufficiale: Jan Mlakar in prestito al Venezia. -
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Jan Mlakar e la Fiorentina si separano, si tratta però di un arrivederci. L'attaccante sloveno se ne va in prestito al Venezia e approda alla corte di Inzaghi, uno che di attaccanti se ne intende... Questo il comunicato ufficiale: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jan Mlakar (Classe ’98) al Venezia Football Club.

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