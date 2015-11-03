Notizie Mlakar Fiorentina

Mlakar, il Maribor lo cede al Brighton e la Fiorentina incassa una buona cifra
31 gennaio 2019 14:07
Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."
25 gennaio 2018 17:44
Da Venezia: "Mlakar vuole giocare di piú, incontreremo Corvino per parare del ragazzo.."
05 gennaio 2018 11:24
PIOLI E UN DUBBIO SU UN PROBLEMA VIOLA EVIDENTE. DISASTRO MLAKAR AL VENEZIA
17 ottobre 2017 00:26
Ufficiale: Jan Mlakar in prestito al Venezia.
07 luglio 2017 17:58
Il Venezia supera il Palermo per il prestito di Mlakar, oggi si può chiudere
21 giugno 2017 13:31
Pedullà: il Palermo supera il Venezia nella corsa a Mlakar, c'è l'intesa di massima con i viola
20 giugno 2017 19:18
Gazzetta Dello Sport, Mlakar in prestito al Venezia più che una possibilità. Rogg vuole portarlo ad Inzaghi...
17 giugno 2017 11:14
Mlakar fra i grandi, con l'Inter va in panchina
20 aprile 2017 12:34
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