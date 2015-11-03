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Notizie Mlakar Fiorentina

Mlakar, il Maribor lo cede al Brighton e la Fiorentina incassa una buona cifra

31 gennaio 2019 14:07

Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."

25 gennaio 2018 17:44

Da Venezia: "Mlakar vuole giocare di piú, incontreremo Corvino per parare del ragazzo.."

05 gennaio 2018 11:24

PIOLI E UN DUBBIO SU UN PROBLEMA VIOLA EVIDENTE. DISASTRO MLAKAR AL VENEZIA

17 ottobre 2017 00:26

Ufficiale: Jan Mlakar in prestito al Venezia.

07 luglio 2017 17:58

Il Venezia supera il Palermo per il prestito di Mlakar, oggi si può chiudere

21 giugno 2017 13:31

Pedullà: il Palermo supera il Venezia nella corsa a Mlakar, c'è l'intesa di massima con i viola

20 giugno 2017 19:18

Gazzetta Dello Sport, Mlakar in prestito al Venezia più che una possibilità. Rogg vuole portarlo ad Inzaghi...

17 giugno 2017 11:14

Mlakar fra i grandi, con l'Inter va in panchina

20 aprile 2017 12:34

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