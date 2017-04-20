Mlakar fra i grandi, con l'Inter va in panchina

L'assenza di Nikola Kalinic peserà non poco sull'economia della gara. La società è a lavoro per presentare il ricorso a causa della pesante squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo al...

L'assenza di Nikola Kalinic peserà non poco sull'economia della gara. La società è a lavoro per presentare il ricorso a causa della pesante squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo al centravanti croato. In ogni caso Kalinic salterà la gara di sabato, con Sousa che avrà dunque un problema in più da risolvere. Il tecnico portoghese schiererà senza dubbio Babacar, con a supporto probabilmente Bernardeschi e Borja Valero. Sarà probabilmente Saponara a dover accontentarsi della panchina, così come il giovanissimo Mlakar, classe '98 alla prima fra i professionisti dopo i grandi exploit con la Primavera. Queste le notizie riportate da La Nazione.