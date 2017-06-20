Pedullà: il Palermo supera il Venezia nella corsa a Mlakar, c'è l'intesa di massima con i viola

Il Venezia aveva già manifestato il suo interesse per lo sloveno, ma i rosanero sono in vantaggio per assicurarsi il prestito dello sloveno

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, pare che il futuro di Jan Mlakar, giovane attaccante di proprietà della Fiorentina, stiano piano piano prendendo forma. Infatti, secondo le indiscrezioni, sembra che il Palermo sia al momento in vantaggio sul Venezia, altra squadra che in tempi non sospetti aveva già manifestato tutto il suo interesse per il gioiello della Primavera viola, nella corsa al centravanti classe '98. Le due società avrebbe già raggiunto un'intesa di massima finalizzata a rendere possibile il trasferimento del giocatore con la formula del prestito.