Gazzetta Dello Sport, Mlakar in prestito al Venezia più che una possibilità. Rogg vuole portarlo ad Inzaghi...

Prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Venezia in Serie B con un altissimo tasso di entusiasmo: Inzaghi vuole dimostrare il suo valore di allenatore così come il ds Perinetti le sue capacità. Andrea Rogg (ex dirigente Fiorentina) è entrato in società e sarà il nuovo CEO. E questo asse potrebbe portare Mlakar alla corte di mister Inzaghi.

La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto per i Veneti e controriscatto eventuale a favore della Fiorentina.

A riportarlo La Gazzetta Dello Sport