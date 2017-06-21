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Il Venezia supera il Palermo per il prestito di Mlakar, oggi si può chiudere

Nonostante l'inserimento del Palermo potrebbe essere la società del presidente Tacopina ad assicurarsi il prestito dell'attaccante sloveno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 13:31
Il Venezia supera il Palermo per il prestito di Mlakar, oggi si può chiudere -
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Jan Mlakar torna in orbita Venezia. Dopo l’inserimento del Palermo di ieri, alla fine verrà rispettato l’impegno che era stato preso con il club di Tacopina. E più tardi ci sarà un incontro per mettere nero su bianco: l’attaccante sloveno classe 1998 sta per lasciare in prestito la Fiorentina, destinazione Venezia.

Fonte: alfredopedulla.com

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