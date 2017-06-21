Il Venezia supera il Palermo per il prestito di Mlakar, oggi si può chiudere

Nonostante l'inserimento del Palermo potrebbe essere la società del presidente Tacopina ad assicurarsi il prestito dell'attaccante sloveno

Jan Mlakar torna in orbita Venezia. Dopo l’inserimento del Palermo di ieri, alla fine verrà rispettato l’impegno che era stato preso con il club di Tacopina. E più tardi ci sarà un incontro per mettere nero su bianco: l’attaccante sloveno classe 1998 sta per lasciare in prestito la Fiorentina, destinazione Venezia.

Fonte: alfredopedulla.com