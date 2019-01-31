Mlakar, il Maribor lo cede al Brighton e la Fiorentina incassa una buona cifra

Nuovo denaro in arrivo per il club viola. Il Maribor ha ceduto l'ex attaccante della primavera viola Mlakar per tre milioni di euro. La Fiorentina si era tenuta il 50% sulla futura rivendita, dell'att...

Nuovo denaro in arrivo per il club viola. Il Maribor ha ceduto l'ex attaccante della primavera viola Mlakar per tre milioni di euro. La Fiorentina si era tenuta il 50% sulla futura rivendita, dell'attaccante slovena che aveva anche esordito in prima squadra. Dunque, grazie a questa clausola i gigliati incasseranno da questa cessione 1.5 milioni.