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Da Venezia: "Mlakar vuole giocare di piú, incontreremo Corvino per parare del ragazzo.."

Leandro Rinaudo, responsabile dell'area tecnica del Venezia, analizza così a La Nuova Venezia quello che sarà il prossimo mercato..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 11:24
Da Venezia: "Mlakar vuole giocare di piú, incontreremo Corvino per parare del ragazzo.." -
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Leandro Rinaudo, responsabile dell'area tecnica del Venezia, analizza così a La Nuova Venezia quello che sarà il prossimo mercato della squadra di Pippo Inzaghi: “Qualcuno partirà se vogliamo apportare modifiche migliorative alla rosa. Mlakar? Vuole giocare di più: nei prossimi giorni mi vedrò con Corvino, visto che il ragazzo è di proprietà della Fiorentina”.

Il talento viola, in questa stagione ha collezionato pochissimo minutaggio e sarebbe pronto a cambiare aria..

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