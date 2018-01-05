Da Venezia: "Mlakar vuole giocare di piú, incontreremo Corvino per parare del ragazzo.."

Leandro Rinaudo, responsabile dell'area tecnica del Venezia, analizza così a La Nuova Venezia quello che sarà il prossimo mercato..

Leandro Rinaudo, responsabile dell'area tecnica del Venezia, analizza così a La Nuova Venezia quello che sarà il prossimo mercato della squadra di Pippo Inzaghi: “Qualcuno partirà se vogliamo apportare modifiche migliorative alla rosa. Mlakar? Vuole giocare di più: nei prossimi giorni mi vedrò con Corvino, visto che il ragazzo è di proprietà della Fiorentina”.

Il talento viola, in questa stagione ha collezionato pochissimo minutaggio e sarebbe pronto a cambiare aria..