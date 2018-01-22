Antonelli, da oggi si entra nel vivo: prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore
La Nazione oggi in edicola afferma che l’operazione Antonelli è pronta ad entrare nel vivo. Fiorentina e Milan già oggi riallacceranno i dialoghi. Allo stesso tavolo, per un trasferimento sulla base d...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:43
La Nazione oggi in edicola afferma che l’operazione Antonelli è pronta ad entrare nel vivo. Fiorentina e Milan già oggi riallacceranno i dialoghi. Allo stesso tavolo, per un trasferimento sulla base del prestito con diritto di riscatto, anche i rappresentanti del giocatore che evidentemente considera Firenze una piazza gradita.