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Antonelli, da oggi si entra nel vivo: prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore

La Nazione oggi in edicola afferma che l’operazione Antonelli è pronta ad entrare nel vivo. Fiorentina e Milan già oggi riallacceranno i dialoghi. Allo stesso tavolo, per un trasferimento sulla base d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:43
Antonelli, da oggi si entra nel vivo: prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore -
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La Nazione oggi in edicola afferma che l’operazione Antonelli è pronta ad entrare nel vivo. Fiorentina e Milan già oggi riallacceranno i dialoghi. Allo stesso tavolo, per un trasferimento sulla base del prestito con diritto di riscatto, anche i rappresentanti del giocatore che evidentemente considera Firenze una piazza gradita.

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