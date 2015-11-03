Notizie Antonelli Fiorentina

Ds Venezia esalta Nicolussi Caviglia: "Può giocare a tre ma anche a due"
15 novembre 2025 09:43
Antonelli( DS Venezia): "Vanoli è un grande motivatore, può riportare la Fiorentina dove davvero le compete"
12 novembre 2025 13:44
Procuratore Mandragora: "Non siamo vicini all'accordo per il rinnovo, non si può dire che c'è una strada"
26 luglio 2025 09:36
Antonelli: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia, il giocatore non è sereno né convinto"
15 agosto 2024 18:20
Antonelli rivela: "Fiorentina voleva Mandragora a tutti i costi. Questa veemenza ha fatto la differenza"
07 luglio 2022 09:06
Antonelli annuncia: "Dodò in dirittura d'arrivo. Jovic alla Fiorentina entro mercoledì"
03 luglio 2022 15:32
Antonelli: "La Fiorentina non ha necessità di vendere. Mi aspetto almeno 4-5 acquisti"
14 giugno 2021 13:04
Antonelli: "Chiesa? Non è ancora un top player. Un centravanti? La Fiorentina ha già cinque attaccanti"
08 ottobre 2020 20:16
Antonelli: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane. Pradè a gennaio farà due acquisti"
31 ottobre 2019 13:44
Antonelli via dal Milan con l'arrivo di Strinic: la Fiorentina prenota il terzino rossonero
22 febbraio 2018 16:44
Antonelli, da oggi si entra nel vivo: prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore
22 gennaio 2018 09:43
Nazione: domani il sì per Soucek e Antonelli, i costi e i dettagli delle operazioni...
21 gennaio 2018 10:41
Antonelli e la soluzione di Corvino: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni nel 2019
17 gennaio 2018 11:00
Pedullà: "Il Milan ha fatto sapere alla Fiorentina di poter cedere subito Antonelli. Il calciatore..."
16 gennaio 2018 10:00
Sport Mediaset annuncia, Antonelli è un passo dalla Fiorentina. Il terzino sinistro vola subito a Firenze?
15 gennaio 2018 13:23
La Fiorentina chiede Antonelli e il Milan ci sta pensando. L'offerta "alla Saponara"...
14 gennaio 2018 11:33
Chiarugi: "Antonelli e Locatelli fanno comodo. Saponara? Peccato, non entra nei meccanismi della squadra"
13 gennaio 2018 15:14
Pedullà: "Locatelli è incedibile e Antonelli non vuole lasciare il Milan, l'ingaggio poi..."
11 gennaio 2018 20:11
Fiorentina-Milan, si tratta per Antonelli e Locatelli: prestito con obbligo di riscatto per il primo
11 gennaio 2018 10:43
Calciomercato.com: a breve summit tra Fiorentina e Milan per Antonelli, le cifre...
09 gennaio 2018 13:03
Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."
08 gennaio 2018 18:31
Pedullà: "La Fiorentina può puntare Antonelli solo se deciderà di abbassarsi l'ingaggio. Locatelli impossibile..."
04 gennaio 2018 13:17
Mercato, ecco tre nomi per sostituire Olivera: da Baba a Masina, senza dimenticare Antonelli. E Dubois...
27 dicembre 2017 09:19
Corriere Fiorentino: la Fiorentina punta Antonelli per la fascia, ma non è l'unico nome caldo...
21 dicembre 2017 12:52
Corriere dello Sport: l'idea Antonelli stuzzica Corvino e in estate rientrerà anche Diks
02 dicembre 2017 13:00
ANTONELLI RIFIUTA LA FIORENTINA. KALINIC ANDRÀ AL MILAN PER 25 MILIONI PIÙ BONUS
15 agosto 2017 21:08
Gazzetta: terzino sinistro, che problema. Strinic verrebbe ma spara alto, Antonelli dice no, Stafylidis costa troppo...
15 agosto 2017 12:15
Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative
14 agosto 2017 12:31
Stadio: Fiorentina, dopo Simeone arriva Antonelli nell'ambito dell'operazione Kalinic
14 agosto 2017 10:47
Per il terzino sinistro sono tre i nomi sull lista di Corvino: Antonelli, Strinic e Stafylidis
13 agosto 2017 11:00
Nessun accordo tra Milan e Fiorentina per Kalinic, Corvino chiede 25 milioni + 5 di bonus o Antonelli contropartita
12 agosto 2017 19:21
Antonelli possibile contropartita nell'affare Kalinic, da superare la concorrenza del Genoa...
11 agosto 2017 18:41
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