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Notizie Antonelli Fiorentina

Ds Venezia esalta Nicolussi Caviglia: "Può giocare a tre ma anche a due"

15 novembre 2025 09:43

Antonelli( DS Venezia): "Vanoli è un grande motivatore, può riportare la Fiorentina dove davvero le compete"

12 novembre 2025 13:44

Procuratore Mandragora: "Non siamo vicini all'accordo per il rinnovo, non si può dire che c'è una strada"

26 luglio 2025 09:36

Antonelli: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia, il giocatore non è sereno né convinto"

15 agosto 2024 18:20

Antonelli rivela: "Fiorentina voleva Mandragora a tutti i costi. Questa veemenza ha fatto la differenza"

07 luglio 2022 09:06

Antonelli annuncia: "Dodò in dirittura d'arrivo. Jovic alla Fiorentina entro mercoledì"

03 luglio 2022 15:32

Antonelli: "La Fiorentina non ha necessità di vendere. Mi aspetto almeno 4-5 acquisti"

14 giugno 2021 13:04

Antonelli: "Chiesa? Non è ancora un top player. Un centravanti? La Fiorentina ha già cinque attaccanti"

08 ottobre 2020 20:16

Antonelli: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane. Pradè a gennaio farà due acquisti"

31 ottobre 2019 13:44

Antonelli via dal Milan con l'arrivo di Strinic: la Fiorentina prenota il terzino rossonero

22 febbraio 2018 16:44

Antonelli, da oggi si entra nel vivo: prestito con diritto di riscatto, c'è l'ok del giocatore

22 gennaio 2018 09:43

Nazione: domani il sì per Soucek e Antonelli, i costi e i dettagli delle operazioni...

21 gennaio 2018 10:41

Antonelli e la soluzione di Corvino: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni nel 2019

17 gennaio 2018 11:00

Pedullà: "Il Milan ha fatto sapere alla Fiorentina di poter cedere subito Antonelli. Il calciatore..."

16 gennaio 2018 10:00

Sport Mediaset annuncia, Antonelli è un passo dalla Fiorentina. Il terzino sinistro vola subito a Firenze?

15 gennaio 2018 13:23

La Fiorentina chiede Antonelli e il Milan ci sta pensando. L'offerta "alla Saponara"...

14 gennaio 2018 11:33

Chiarugi: "Antonelli e Locatelli fanno comodo. Saponara? Peccato, non entra nei meccanismi della squadra"

13 gennaio 2018 15:14

Pedullà: "Locatelli è incedibile e Antonelli non vuole lasciare il Milan, l'ingaggio poi..."

11 gennaio 2018 20:11

Fiorentina-Milan, si tratta per Antonelli e Locatelli: prestito con obbligo di riscatto per il primo

11 gennaio 2018 10:43

Calciomercato.com: a breve summit tra Fiorentina e Milan per Antonelli, le cifre...

09 gennaio 2018 13:03

Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."

08 gennaio 2018 18:31

Pedullà: "La Fiorentina può puntare Antonelli solo se deciderà di abbassarsi l'ingaggio. Locatelli impossibile..."

04 gennaio 2018 13:17

Mercato, ecco tre nomi per sostituire Olivera: da Baba a Masina, senza dimenticare Antonelli. E Dubois...

27 dicembre 2017 09:19

Corriere Fiorentino: la Fiorentina punta Antonelli per la fascia, ma non è l'unico nome caldo...

21 dicembre 2017 12:52

Corriere dello Sport: l'idea Antonelli stuzzica Corvino e in estate rientrerà anche Diks

02 dicembre 2017 13:00

ANTONELLI RIFIUTA LA FIORENTINA. KALINIC ANDRÀ AL MILAN PER 25 MILIONI PIÙ BONUS

15 agosto 2017 21:08

Gazzetta: terzino sinistro, che problema. Strinic verrebbe ma spara alto, Antonelli dice no, Stafylidis costa troppo...

15 agosto 2017 12:15

Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative

14 agosto 2017 12:31

Stadio: Fiorentina, dopo Simeone arriva Antonelli nell'ambito dell'operazione Kalinic

14 agosto 2017 10:47

Per il terzino sinistro sono tre i nomi sull lista di Corvino: Antonelli, Strinic e Stafylidis

13 agosto 2017 11:00

Nessun accordo tra Milan e Fiorentina per Kalinic, Corvino chiede 25 milioni + 5 di bonus o Antonelli contropartita

12 agosto 2017 19:21

Antonelli possibile contropartita nell'affare Kalinic, da superare la concorrenza del Genoa...

11 agosto 2017 18:41

Antonelli: "DV una garanzia in quanto a solidità, ma con quel comunicato hanno esagerato..."

29 giugno 2017 18:21

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