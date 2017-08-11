Antonelli possibile contropartita nell'affare Kalinic, da superare la concorrenza del Genoa...

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il Milan starebbe cercando di inserire una contropartita nell'operazione che porterebbe Nikola Kalinic in rossonero. Il nome nuovo è Luca Antonelli, laterale manc...

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il Milan starebbe cercando di inserire una contropartita nell'operazione che porterebbe Nikola Kalinic in rossonero. Il nome nuovo è Luca Antonelli, laterale mancino ai margini del progetto e con le valigie pronte. Sul terzino è da registrare il forte pressing del Genoa, con Juric che sta spingendo per riportarlo nel capoluogo ligure. Altri indizi portano al centrale Gabriel Paletta, al quale però, la Fiorentina non sembra essere interessata...