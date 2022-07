Antonelli annuncia: “Dodò in dirittura d’arrivo. Jovic alla Fiorentina entro mercoledì”

Il noto procuratore Stefano Antonelli, da sempre molto vicino alle vicende della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare il punto sul mercato dei viola, soffermandosi in particolar modo a parlare delle trattative di Dodò e Jovic. Ecco le sue parole: “Dodô alla Fiorentina è in dirittura d’arrivo, manca veramente poco. Parliamo di un giocatore importantissimo, un esterno destro di cui viola hanno bisogno dopo l’addio di Odriozola. La Fiorentina partirà domani per il ritiro di Coverciano e sono sicuro che la coppia Barone-Pradè metterà assegno almeno altri due colpi dopo Mandragora, ovvero Dodô e soprattutto Jovic che sarà un acquisto clamoroso. Il serbo farà benissimo a Firenze, è un giocatore sopra la media. Ho la sensazione che tra martedì e mercoledì i viola chiuderanno anche per Jovic”.