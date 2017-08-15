ANTONELLI RIFIUTA LA FIORENTINA. KALINIC ANDRÀ AL MILAN PER 25 MILIONI PIÙ BONUS

L'affare sarà chiuso e ufficiale nel giro di 48 ore. Kalinic sarà finalmente rossonero. Mentre Antonelli ha scelto di rimanere a Milano

Alla fine il Milan ha ceduto, complici i no di Belotti e Aubameyang, ha accolto quasi in toto le richieste della Fiorentina per Nikola Kalinic. Il centravanti croato sarà un giocatore del Milan per 25 milioni di euro più bonus legati a Champions, Coppa Italia ed Europa League. La società viola chiedeva 30 milioni cash e alla fine si è accontentata di una cifra leggermente inferiore ma che, considerati i bonus, arriveranno lo stesso. In questo momento si limano i dettagli tra le due società ma l'affare sarà completamente definito nel giro di 48 ore.

Corvino aveva chiesto Antonelli come contropartita (sarebbe andato a sostituire i bonus) ma il calciatore ha detto no alla proposta viola. Il terzino sinistro italiano preferisce la panchina rossonera che il posto da titolare a Firenze nell'anno del mondiale.

Flavio Ognissanti