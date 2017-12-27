Mercato, ecco tre nomi per sostituire Olivera: da Baba a Masina, senza dimenticare Antonelli. E Dubois...

La Nazione oggi in edicola afferma che, in vista di gennaio, la Fiorentina cerca anche un terzino sinistro visto che Maxi Olivera, probabilmente, sarà ceduto. I discorsi relativi ad Antonelli del Mila...

La Nazione oggi in edicola afferma che, in vista di gennaio, la Fiorentina cerca anche un terzino sinistro visto che Maxi Olivera, probabilmente, sarà ceduto. I discorsi relativi ad Antonelli del Milan e Masina del Bologna sono però complicati.

Il club rossonero sicuramente sembra già pronto a trattare il cartellino del giocatore, ma non vorrebbe sfruttare la formula del prestito. Il secondo piace molto a Pioli ma una trattativa Corvino-Bologna (dopo lo strappo del ds con il club rossoblù) non sembra una trattativa facile. Quindi un’occhiata al mercato in terra straniera. Il nome buono (per la difesa) rimane quello di Dubois del Nantes che sembra ormai aver deciso di non rinnovare il suo contratto con il club francese e quindi (con un accordo sottoscritto a febbraio) potrà arrivare a Firenze a costo zero il prossimo giugno. Per la corsia esterna, il prestito di Baba del Chelsea appare la soluzione più intrigante, ma gli inglesi non hanno intenzione di garantire alla Fiorentina un diritto di riscatto a giugno.