Stadio: Fiorentina, dopo Simeone arriva Antonelli nell'ambito dell'operazione Kalinic
Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il cholito Simeone il prossimo colpo di Pantaleo Corvino sarà il terzino sinistro del Milan, Antonelli. Il giocatore dovrebbe arrivar...
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 10:47
Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il cholito Simeone il prossimo colpo di Pantaleo Corvino sarà il terzino sinistro del Milan, Antonelli. Il giocatore dovrebbe arrivare in viola nell'ambito dell'operazione che porterà Kalinic in rossonero.