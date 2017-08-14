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Stadio: Fiorentina, dopo Simeone arriva Antonelli nell'ambito dell'operazione Kalinic

Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il cholito Simeone il prossimo colpo di Pantaleo Corvino sarà il terzino sinistro del Milan, Antonelli. Il giocatore dovrebbe arrivar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 10:47
Stadio: Fiorentina, dopo Simeone arriva Antonelli nell'ambito dell'operazione Kalinic -
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Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il cholito Simeone il prossimo colpo di Pantaleo Corvino sarà il terzino sinistro del Milan, Antonelli. Il giocatore dovrebbe arrivare in viola nell'ambito dell'operazione che porterà Kalinic in rossonero.

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