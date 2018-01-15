Sport Mediaset annuncia, Antonelli è un passo dalla Fiorentina. Il terzino sinistro vola subito a Firenze?
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il terzino sinistro del Milan Luca Antonelli sarebbe ad un passo all'approdo alla Fiorentina. Così oggi ha annunciato l'emittente televisiva vicina alla vice...
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 13:23
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il terzino sinistro del Milan Luca Antonelli sarebbe ad un passo all'approdo alla Fiorentina. Così oggi ha annunciato l'emittente televisiva vicina alla vicende rossonere. Restano da capire gli scenari della trattativa tra la società viola e il Cagliari per la cessione di Maxi Olivera, altro terzino sinistro nella rosa di Stefano Pioli.