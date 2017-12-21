Corriere Fiorentino: la Fiorentina punta Antonelli per la fascia, ma non è l'unico nome caldo...

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio al mercato in entrata, con particolare riferimento alle corsie esterne. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che la Fiorentina stia...

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio al mercato in entrata, con particolare riferimento alle corsie esterne. Infatti, stando alle indiscrezioni, pare che la Fiorentina stia seguendo con attenzione la situazione di Luca Antonelli, ai margini nel Milan anche dopo l'avvicendamento alla guida tecnica della squadra. Quello dell'ex laterale del Genoa, tuttavia, non è l'unico nome caldo sul quale sta lavorando la squadra di mercato guidata da Pantaleo Corvino. Infatti, secondo quanto si legge sulle pagine del quotidiano, sembra che la società gigliata stia continuando a lavorare anche per assicurarsi le prestazioni di Ulisses Garcia. attualmente di proprietà del Werder Brema.