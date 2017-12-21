Tuttosport: Montella è out, ma Badelj resta un obiettivo del Milan, la situazione...

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Milan Badelj, questo è quanto si legge sulle pagine del quotidiano di Torino: "Il Milan starebbe ancora p...

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Milan Badelj, questo è quanto si legge sulle pagine del quotidiano di Torino: "Il Milan starebbe ancora pensando a Milan Badelj nonostante l’esonero di Vincenzo Montella, tecnico del croato ai tempi di Firenze. Il centrocampista difficilmente rinnoverà il contratto con la Fiorentina (scadenza giugno 2018) e potrebbe diventare appetibile per i rossoneri già nel prossimo mercato invernale".