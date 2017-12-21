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Tuttosport: Montella è out, ma Badelj resta un obiettivo del Milan, la situazione...

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Milan Badelj, questo è quanto si legge sulle pagine del quotidiano di Torino: "Il Milan starebbe ancora p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2017 12:44
Tuttosport: Montella è out, ma Badelj resta un obiettivo del Milan, la situazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Milan Badelj, questo è quanto si legge sulle pagine del quotidiano di Torino: "Il Milan starebbe ancora pensando a Milan Badelj nonostante l’esonero di Vincenzo Montella, tecnico del croato ai tempi di Firenze. Il centrocampista difficilmente rinnoverà il contratto con la Fiorentina (scadenza giugno 2018) e potrebbe diventare appetibile per i rossoneri già nel prossimo mercato invernale".

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