Pedullà: "Locatelli è incedibile e Antonelli non vuole lasciare il Milan, l'ingaggio poi..."

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il Milan non intende privarsi di Locatelli, per il quale ieri c’è stata un’irruzione decisa del Genoa. Non escludo che il no di adesso possa...

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il Milan non intende privarsi di Locatelli, per il quale ieri c’è stata un’irruzione decisa del Genoa. Non escludo che il no di adesso possa evolversi in un nì e poi in un sì".

Prosegue su un altro obiettivo di mercato della Fiorentina: "Antonelli, invece, non vuole andare via dal Milan, poi da qui a fine mercato può ripensarci ma l’ingaggio sarà sempre importante".

Conclude sul mercato in uscita: "Maxi Olivera al Cagliari siamo in standby, la Fiorentina per ora non lo cede e i sardi stanno andando su altri nomi".