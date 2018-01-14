La Fiorentina chiede Antonelli e il Milan ci sta pensando. L'offerta "alla Saponara"...
La Fiorentina ha chiesto al Milan il terzino Antonelli e la risposta non è stata negativa, riporta La Nazione. Anzi, i rossoneri possono far partire il giocatore: i viola hanno messo sul piatto una pr...
La Fiorentina ha chiesto al Milan il terzino Antonelli e la risposta non è stata negativa, riporta La Nazione. Anzi, i rossoneri possono far partire il giocatore: i viola hanno messo sul piatto una proposta in stile-Saponara, ovvero prestito di un anno e mezzo e diritto di riscatto già fissato. La cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni. A destra, invece, l’obiettivo è Sala della Sampdoria, ma i doriani non vorrebbero un prestito a lunga scadenza, magari fino a giugno 2018. Un incontro tra le società è fissato nel prossimo weekend, in occasione di Sampdoria-Fiorentina.