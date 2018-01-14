La Fiorentina chiede Antonelli e il Milan ci sta pensando. L'offerta "alla Saponara"...

La Fiorentina ha chiesto al Milan il terzino Antonelli e la risposta non è stata negativa, riporta La Nazione. Anzi, i rossoneri possono far partire il giocatore: i viola hanno messo sul piatto una pr...

A cura di Redazione Labaroviola 14 gennaio 2018 11:33

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