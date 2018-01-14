Salica: "Ci possono essere annate storte, ma siamo tra le migliori squadre. Arriveranno successi..."

Il vice presidente della Fiorentina, Gino Salica, è intervenuto per la presentazione del libro ‘Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas’, queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo sempre pensato al valore...

Il vice presidente della Fiorentina, Gino Salica, è intervenuto per la presentazione del libro ‘Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas’, queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo sempre pensato al valore di questa maglia. Ci possono essere annate storte, ma siamo tra le migliori squadre in Italia e anche a livello Uefa, vuol dire che in questi anni qualcosa è stato costruito. Poi il mondo è cambiato, le sfide sono più complicate. Ma noi siamo qui, e mi pare che i risultati della squadra nell’ultimo periodo vadano in questo senso. I successi arriveranno, l’importante è che ci siano le condizioni di crederci. Noi, ripeto, non abbiamo mai dimenticato le nostre radici”.

Poi, altre parole scritte su La Nazione: “Questa è una stagione di consolidamento e di messa a punto di una struttura che poi nel corso del futuro ci deve dare maggiori soddisfazioni. Mi sembra che sia l’augurio che possiamo darci per questa nuova stagione”.