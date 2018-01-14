Il tecnico del Nizza libera Koziello: “Mi piacerebbe tenere tutti, ma se vuole andare…”
E’ rimasto in panchina pure ieri sera, nella vittoria del Nizza contro l’Amiens, Vincent Koziello, centrocampista classe ’95 che interessa alla Fiorentina. In panchina per l’ottava volta di fila, il g...
A cura di Redazione Labaroviola
14 gennaio 2018 11:40
E’ rimasto in panchina pure ieri sera, nella vittoria del Nizza contro l’Amiens, Vincent Koziello, centrocampista classe ’95 che interessa alla Fiorentina. In panchina per l’ottava volta di fila, il giocatore potrebbe lasciare presto il Nizza. A ‘liberarlo’ è anche l'allenatore dei francesi, Favre: “Mi piacerebbe tenere tutti ma se per lui c’è la possibilità di trovare un buon club, dove vuole andare e dove può essere felice, soprattutto con un buon contratto…”.