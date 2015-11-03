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Notizie Koziello Fiorentina

Koziello: "La Forentina è un grande club con ambizioni importanti e poi c'è Ribery"

27 gennaio 2020 17:04

Centrocampo, ritorno di fiamma per Koziello, grande talento a costi contenuti. Le ultime

21 gennaio 2020 00:43

Obiettivi, Koziello dice si al Colonia. In questi minuti le visite mediche

15 gennaio 2018 13:09

Il tecnico del Nizza libera Koziello: “Mi piacerebbe tenere tutti, ma se vuole andare…”

14 gennaio 2018 11:40

Corvino in pressing su Koziello: risposta attesa entro domenica. Prestito con riscatto a 7-8 milioni...

05 gennaio 2018 11:08

Dalla Francia, Koziello, centrocampista 95 del Nizza ha deciso di non rinnovare. Ora lo vuole la Fiorentina

03 gennaio 2018 17:17

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