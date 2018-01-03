Dalla Francia, Koziello, centrocampista 95 del Nizza ha deciso di non rinnovare. Ora lo vuole la Fiorentina

Un anno fa, di questi tempi, erano interessati al suo acquisto sia il Milan che il Borussia Dortmund per una cifra di circa 25 milioni di euro.Adesso Vincent Koziello, centrocampista classe '95, rappr...

Un anno fa, di questi tempi, erano interessati al suo acquisto sia il Milan che il Borussia Dortmund per una cifra di circa 25 milioni di euro.

Adesso Vincent Koziello, centrocampista classe '95, rappresenta una occasione di calciomercato ben più ghiotta perché, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore francese ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2019.

La decisione è già stata comunicata alla società e stanno lavorando a un possibile trasferimento suo padre col procuratore Luigi Liberti.

Koziello può lasciare il Nizza in prestito con diritto di riscatto a cifre molto più contenute rispetto a quelle di un anno fa. Già diversi club di Serie A hanno chiesto informazioni: ancora nessuna trattativa in corso, ma la certezza che a gennaio Koziello sarà nome caldo per il calciomercato. In Francia il club maggiormente interessato è il Saint-Etienne. Così riporta Tuttomercatoweb.com.

Secondo quanto riportano dalla Francia invece, tra le squadra interessate al centrocampista adesso ci sarebbe anche la Fiorentina, insieme a Torino e Saint Etienne.