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Obiettivi, Koziello dice si al Colonia. In questi minuti le visite mediche

L'ormai ex obiettivo della Fiorentina Vincet Koziello ha quasi ufficialmente detto si al Colonia. Il giocatore sta eseguendo le visite mediche..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 13:09
Obiettivi, Koziello dice si al Colonia. In questi minuti le visite mediche -
Calciomercato
Koziello
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L'ormai ex obiettivo della Fiorentina Vincet Koziello ha quasi ufficialmente detto si al Colonia. Il giocatore, seguito a lungo dai viola, sta eseguendo in questi minuti le visite mediche per la squadra tedesca. In termini economici, l'operazione verrà chiusa intorno ai 4,5 milioni di euro

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