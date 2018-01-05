Corvino in pressing su Koziello: risposta attesa entro domenica. Prestito con riscatto a 7-8 milioni...

La Nazione oggi in edicola afferma che gli occhi del mercato della Fiorentina sono concentrati ancora sulla Francia. Qualcosa di concreto potrebbe accadere nelle prossime ore, entro domenica, quando C...

La Nazione oggi in edicola afferma che gli occhi del mercato della Fiorentina sono concentrati ancora sulla Francia. Qualcosa di concreto potrebbe accadere nelle prossime ore, entro domenica, quando Corvino riceverà la risposta dal Nizza per Vincent Koziello. I rapporti col club francese sono ottimi dopo il passaggio di Eysseric in estate, e Freitas ha un canale preferenziale con il Nizza. Possibile prestito con riscatto la prossima estate per 7-8 milioni per il mediano dei rossoneri.