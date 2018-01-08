Pedullà: "Difficile arrivare a Viviani a gennaio. Olivera via, Sanchez forse. Viola hanno budget ma..."

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto chiarezza a proposito delle tante voci di mercato relative alla Fiorentina, in entrata e in uscita. Queste le parole rilasciate a Radio Bru...

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto chiarezza a proposito delle tante voci di mercato relative alla Fiorentina, in entrata e in uscita. Queste le parole rilasciate a Radio Bruno: "Kurtic e Viviani sono diversi. L'approdo dell'ex viola alla SPAL non ha niente a che fare con il possibile addio di Viviani. L'obiettivo viola è intoccabile per la Spal che ha intenzione di resistere agli assalti sia per Lazzari che per lui. Maxi Olivera? E' vicino ad andare via dalla Fiorentina e preferisce andare al Cagliari piuttosto che tornare in Patria. Sanchez? Ha mercato anche in Italia, ma non penso che la Fiorentina prenda in considerazione questa possibilità. Lui vorrebbe andare via perché vuole giocare in vista dei Mondiali in estate ed è il centrocampista più scontento dei viola. Mercato in entrata? Un piccolo budget c’è, bisogna vedere se c’è la volontà di spendere. La Fiorentina dovrebbe essere nelle condizioni di fare qualche investimento. Antonelli è difficile che si voglia tagliare l'ingaggio e venire alla Fiorentina".