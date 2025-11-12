12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:19

Antonelli( DS Venezia): “Vanoli è un grande motivatore, può riportare la Fiorentina dove davvero le compete”

Mirko Carmignani

#FiorentinaAntonelliNicolussi CavigliaVanoliVenezia

Il direttore sportivo dei lagunari è intervenuto per parlare della Fiorentina che ha puntato su un tecnico che conosce

A Radio Bruno è intervenuto Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, per parlare del nuovo tecnico viola Paolo Vanoli che ha avuto come allenatore in Laguna: “Vanoli è un grande motivatore e questo è il suo punto di forza perché ha molto carattere e con noi ha fatto un bellissimo percorso. Eravamo ultimi e ci ha portato ai playoff perché vive di calcio e ci mette tanta passione in quello che fa, sono sicuro che riuscirà a portare la Fiorentina dove deve stare, mai avrei immaginato di vederla ultima.”

Su Nicolussi: “Ha bisogno di fiducia, se gioca in un club dove non ci sono allegria e spinta positiva, allora non rende. Ha bisogno di continuità e di sentirsi importante. Se questo si verifica, allora lui potrà diventare importante per la squadra perché è un play ottimo sia a 2 che a 3. 

