Nazione: domani il sì per Soucek e Antonelli, i costi e i dettagli delle operazioni...

Su La Nazione si parla anche del mercato. Domani la Fiorentina potrebbe ottenere una risposta positiva a due trattative.La prima è attesa dalla Repubblica Ceca, fronte Slavia Praga, dove Corvino ha id...

Su La Nazione si parla anche del mercato. Domani la Fiorentina potrebbe ottenere una risposta positiva a due trattative.

La prima è attesa dalla Repubblica Ceca, fronte Slavia Praga, dove Corvino ha identificato in Soucek la prima alternativa a Sanchez. I termini della trattativa per Soucek sono chiari: prestito fino al prossimo giugno, con diritto di riscatto in favore della Fiorentina da far scattare a giugno per una cifra di circa 3,5 milioni di euro.

Capitolo Antonelli. Nei giorni scorsi è apparso evidente che il Milan non ha alcuna intenzione di frenare il passaggio dell’esterno in maglia viola. Rimanevano da capire le reali intenzioni del giocatore che a quanto pare sarebbe pronto ad ascoltare la proposta della Fiorentina. L’operazione dovrebbe basarsi sulla formula del prestito (sei mesi o un anno e mezzo), con un diritto di riscatto obbligatorio da rispettare da parte della Fiorentina (3 milioni di euro).