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Antonelli: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane. Pradè a gennaio farà due acquisti"

Queste le parole a Tuttomercatoweb.com di Stefano Antonelli operatore di calciomercato: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane con quei calciatori esperti che possono fare da guida: Pradé però f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 13:44
Antonelli: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane. Pradè a gennaio farà due acquisti" -
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Queste le parole a Tuttomercatoweb.com di Stefano Antonelli operatore di calciomercato: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane con quei calciatori esperti che possono fare da guida: Pradé però farà un paio di acquisti”.

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