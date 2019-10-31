Antonelli: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane. Pradè a gennaio farà due acquisti"
Queste le parole a Tuttomercatoweb.com di Stefano Antonelli operatore di calciomercato: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane con quei calciatori esperti che possono fare da guida: Pradé però f...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 13:44
Queste le parole a Tuttomercatoweb.com di Stefano Antonelli operatore di calciomercato: "La Fiorentina ha scelto un progetto giovane con quei calciatori esperti che possono fare da guida: Pradé però farà un paio di acquisti”.