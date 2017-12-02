Corriere dello Sport: l'idea Antonelli stuzzica Corvino e in estate rientrerà anche Diks

Corvino si sta già muovendo per rinforzare le fasce. L’ipotesi che più intriga è quella di Luca Antonelli, 30 anni, che già in estate era stato accostato ai viola. L’ex Genoa, il cui contratto col Mil...

Corvino si sta già muovendo per rinforzare le fasce. L’ipotesi che più intriga è quella di Luca Antonelli, 30 anni, che già in estate era stato accostato ai viola. L’ex Genoa, il cui contratto col Milan scadrà nel 2019, difficilmente deciderà di restare ai margini. Fin qui, infatti, ha collezionato appena 37 minuti in campionato e 305 in Europa League, ma gli scenari potrebbero cambiare con Gattuso.

Contestualmente, per la fascia destra, si starebbe osservando con attenzione l’olandese Djavan Anderson, arrivato da svincolato lo scorso settembre a Bari e diventato già uno dei titolari della squadra di Fabio Grosso. In estate rientrerà poi Kevin Diks, terzino destro in prestito al Feyenoord in Eredivisie che lo stesso Antognoni, in passato, era stato colpito proprio dalle sue qualità.

Fonte: Corriere dello Sport