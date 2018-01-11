Fiorentina-Milan, si tratta per Antonelli e Locatelli: prestito con obbligo di riscatto per il primo

La Nazione in edicola oggi afferma che si gioca una doppia partita al tavolo tra Milan e Fiorentina. Luca Antonelli, terzino sinistro, è il giocatore che Corvino vorrebbe consegnare a Pioli una volta...

La Nazione in edicola oggi afferma che si gioca una doppia partita al tavolo tra Milan e Fiorentina. Luca Antonelli, terzino sinistro, è il giocatore che Corvino vorrebbe consegnare a Pioli una volta fatto partire Maxi Olivera. Per arrivare al rossonero la formula potrebbe assomigliare a quanto fatto per Saponara: prestito di un anno e mezzo (fino a giugno 2019) e riscatto obbligatorio, con cifra stabilita intorno ai 3 milioni. Il Milan vorrebbe poi allargare il discorso a Locatelli, che piace ai viola: qui il discorso è pero meno agevole. Prezzo decisamente più alto rispetto ad Antonelli.