15 Novembre 2025

Ds Venezia esalta Nicolussi Caviglia: "Può giocare a tre ma anche a due"

15 Novembre · 09:43

Aggiornamento: 15 Novembre 2025 · 09:43

"Ha bisogno di una squadra in fiducia per continuare il percorso di crescita"

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, è convinto delle potenzialità di Hans Nicolussi Caviglia, al punto che ne evidenzia la duttilità: «Può giocare sicuramente a tre, ma anche a due», dice a Radio Bruno. L’importante è che la Fiorentina raddrizzi presto la stagione: «Nicolussi Caviglia potrà diventare un giocatore molto importante se i viola ritroveranno un po’ di fiducia a livello di ambiente”. Anche perché, a suo avviso, il cammino del classe 2000 ha necessariamente bisogno di proseguire con un minimo di serenità in più: «Ha bisogno di una squadra in fiducia per continuare il percorso di crescita».

Antonelli si sofferma poi su Paolo Vanoli, che nella stagione 2023-2024 riportò proprio il Venezia in Serie A: «Abbiamo condiviso un percorso bellissimo, riuscì a riportarci nella massima serie nonostante avesse preso la squadra in corsa da ultima in classifica. Ha uno staff molto competente, e lui fa della motivazione il principale punto di forza”. Un passaggio finale anche sulla Fiorentina, che, come osserva il ds dei lagunari, «non è una squadra che merita di occupare l’ultimo posto». Antonelli resta fiducioso che Vanoli saprà fare la differenza in un momento tutt’altro che semplice per i viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

